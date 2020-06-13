В Москве умерли еще 50 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице выросло до 3281, всего в городе подтверждено 204 тыс. случая заболевания

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 50 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперативный штаб. У всех них был подтвержден диагноз «пневмония». Общее число летальных исходов в столице выросло до 3281.

По данным на 13 июня в Москве подтверждено 204 428 случаев заболевания, из них за последние сутки выявили 1493 новых инфицированных. При этом выздоровевших за последние 24 часа оказалось больше, чем заболевших. По данным оперативного штаба, за день вылечились 1534 человека. Всего с начала эпидемии в городе выздоровели 119 558 человек.

Общее число заболевших в России составило 520 129, зафиксировано 6829 летальных исходов.

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