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Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN.

По его словам, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.

«Вы не подумали о том, что система здравоохранения в России более эффективна?», — ответил Песков на вопрос о занижении статистики. Он добавил, что российская медицина «дает возможность большему количеству людей остаться в живых».

По словам пресс-секретаря президента, большое количество заболевших в России связано с масштабной кампанией по тестированию. «Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше вы тестируете, тем больше вы обнаруживаете», — сказал Песков.

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Общество
Фото: Павел Головкин / AP

В мае британская газета Financial Times, а затем америкаснкая New York Times сообщили, что Россия занижает статистику по смертности от COVID-19.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти страны никогда не манипулировали данными по коронавирусу. Она констатировала, что уровень летальности от инфекции в России в семь раз ниже общемировой. Голикова связала это с большой выявляемостью заразившихся.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Дмитрий Песков, статистика, коронавирус
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