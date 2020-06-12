Представитель ВОЗ в России назвала влияющие на статистику COVID факторы

На статистику по смертности, в частности, влияет масштаб тестирования на коронавирус. Как заявила РБК Мелита Вуйнович, Россия активно наращивала тестирование, а также придерживалась рекомендаций ВОЗ по регистрации смертей от COVID

Санкт-Петербург, Россия (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Показатели смертности от COVID-19 в России могут оказаться ниже по сравнению со странами ЕС со схожими данными в демографии и здравоохранением, поскольку Россия наращивала тестирование на коронавирус. Об этом РБК заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, оценивать смертность от заболеваний, включая COVID-19, довольно сложно, поскольку показатели зависят от многих факторов.

Кроме масштаба тестирования на статистику смертности влияет то, как регистрируются и интерпретируются случаи смерти. По словам Вуйнович, Россия приняла и исполняет рекомендацию ВОЗ применять Международную классификацию болезней (МКБ-10) в отношении смертности от COVID-19.

«Важно принимать во внимание, что, хотя МКБ-10 является стандартным руководством кодирования, в конечном итоге решение о том, как это руководство интерпретируется и как регистрируется случай смерти, остается за врачом, удостоверяющим смерть. Это может способствовать различиям в статистике между странами», — пояснила представитель ВОЗ.