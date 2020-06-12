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Пандемия коронавируса ,  
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Представитель ВОЗ в России назвала влияющие на статистику COVID факторы

На статистику по смертности, в частности, влияет масштаб тестирования на коронавирус. Как заявила РБК Мелита Вуйнович, Россия активно наращивала тестирование, а также придерживалась рекомендаций ВОЗ по регистрации смертей от COVID
Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербург, Россия (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Показатели смертности от COVID-19 в России могут оказаться ниже по сравнению со странами ЕС со схожими данными в демографии и здравоохранением, поскольку Россия наращивала тестирование на коронавирус. Об этом РБК заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, оценивать смертность от заболеваний, включая COVID-19, довольно сложно, поскольку показатели зависят от многих факторов.

Кроме масштаба тестирования на статистику смертности влияет то, как регистрируются и интерпретируются случаи смерти. По словам Вуйнович, Россия приняла и исполняет рекомендацию ВОЗ применять Международную классификацию болезней (МКБ-10) в отношении смертности от COVID-19.

«Важно принимать во внимание, что, хотя МКБ-10 является стандартным руководством кодирования, в конечном итоге решение о том, как это руководство интерпретируется и как регистрируется случай смерти, остается за врачом, удостоверяющим смерть. Это может способствовать различиям в статистике между странами», — пояснила представитель ВОЗ.

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Мелита Вуйнович

Вуйнович добавила, что ВОЗ призывает каждую страну, в том числе Россию, регулярно проверять медицинские записи. Она считает, что такой метод поспособствует «ретроактивному анализу смертей». «Такое часто случается в чрезвычайных ситуациях и считается «хорошей эпидемиологической практикой». Когда страна выходит из фазы высокой передачи вируса, она может вернуться к просмотру медицинских записей, чтобы пересмотреть классификацию смертей», — рассказала Вуйнович.

Она также указала, что российские власти уже начали пересматривать свидетельства о смерти. Москва, в частности, внесла уточнения «в статистику смертности в реальном времени». ВОЗ, по словам Вуйнович, ожидает увидеть изменения в количестве случаев смерти от COVID-19 во многих странах.

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан 10 июня заявил, что низкий уровень смертей от коронавируса при высоком уровне заболеваемости, который наблюдается в России, смотрится «необычно». По его словам, российским властям нужно пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным случаям: статистика смертности от COVID-19 в России является «сложной для понимания». При этом Райан отметил, что одним из объяснений может быть большое количество тестов на коронавирус, хотя в других странах, которые проводят масштабное тестирование, показатели смертности гораздо выше.

Вуйнович на это заявила, что Райан «просто сказал свое мнение». По ее словам, у ВОЗ нет претензий к России.

В конце мая Минздрав обновил рекомендации по кодированию причин смертности, связанных с COVID-19. В них говорится, что коронавирус всегда нужно указывать в причинах смерти, если его выявили у пациента. Однако в некоторых случаях COVID-19 будет указываться как первоначальная причина смерти, в других — как второстепенная, в том числе если коронавирус повлиял на развитие основного заболевания и привел к его смертельным осложнениям.

Авторы: Александр Атасунцев, Гаяна Демурина
Теги: ВОЗ, коронавирус, COVID-19
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