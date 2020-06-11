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В Кремле не увидели странностей в показателях смертности от COVID-19

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле не видят ничего странного в статистике по смертности от коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

10 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «сложными для понимания» показатели летальности от COVID-19 в России. Песков на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле странными цифры, ответил: «Нет».

По его словам, Роспотребнадзор, который находится в контакте с представителями ВОЗ, «со всем разберется».

ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России
Общество
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга заявил, что невысокие показатели смертности при большом количестве заболевших коронавирусной инфекцией в России смотрятся «необычно».

Он сравнил Россию с другими странами, где при большом количестве тестирований и выявляемости COVID-19 число летальных исходов значительно выше. Района посоветовал Москве пересмотреть способы отчетности по этому показателю.

Ранее в июне в интервью CNN Песков отрицал какие-либо манипуляции со статистикой по коронавирусу со стороны российских властей. По его словам, низкие показатели смертности в стране связаны с эффективной работой системы здравоохранения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, ВОЗ, коронавирус, смертность
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