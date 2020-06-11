В Кремле не увидели странностей в показателях смертности от COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле не видят ничего странного в статистике по смертности от коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

10 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «сложными для понимания» показатели летальности от COVID-19 в России. Песков на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле странными цифры, ответил: «Нет».

По его словам, Роспотребнадзор, который находится в контакте с представителями ВОЗ, «со всем разберется».

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга заявил, что невысокие показатели смертности при большом количестве заболевших коронавирусной инфекцией в России смотрятся «необычно».