ВОЗ назвала «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19, которая наблюдается в России, является «сложной для понимания». Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрятся «необычно». Как отметил Райан, Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19, что «может являться одним из объяснений», хотя в то же время в других странах, которые в больших масштаб тестируют население на наличие вируса, показатели смертности куда выше.

Так Райан прокомментировал данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым Россия по числу заболевших находится в тройке лидеров, а по числу умерших во втором десятке. В настоящий момент в России зарегистрировано 493 тыс. заразившихся, больше только в США (почти 2 млн человек) и Бразилии (739,5 тыс.). Однако по числу летальных исходов (6350 умерших) Россия идет на 13-м месте в мире. В первой пятерке находятся США (112 тыс.), Великобритания (41 тыс.), Бразилия (38,4 тыс.), Италия (34 тыс.) и Франция (29,2).

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