ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Business FM прокомментировала заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, который назвал статистику смертности от коронавируса COVID-19 в России «сложной для понимания».

«Доктор Райан показал обширную идею, что он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто сказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий [к России] нет», — сказала она.

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