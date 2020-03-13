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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Все вновь выявленные больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. По данным оперативного штаба, в последние две недели они посещали страны Европы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения болезни.

  • пять зараженных обнаружены в Москве;
  • три — в Санкт-Петербурге;
  • один — в Московской области;
  • один — в Ленинградской области;
  • один — в Пермском крае.

По данным штаба, больные в последние две недели посещали страны Европы, в которых зафиксированы вспышки COVID-19. При этом впервые в качестве стран, откуда был «ввезен» вирус, названы Франция и Австрия. В настоящее время все вновь выявленные больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, а власти ведут работу по выявлению контактировавших с зараженными лиц.

Ранее в пятницу стало известно, что первой в Ленинградской области COVID-19 заболела жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее поместили в Боткинскую больницу. Заражение COVID-19 Пермском крае также выявлено впервые.

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 увеличилось до 45. Большая часть из них (42) — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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