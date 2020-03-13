В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Все вновь выявленные больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. По данным оперативного штаба, в последние две недели они посещали страны Европы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения болезни.

пять зараженных обнаружены в Москве;

три — в Санкт-Петербурге;

один — в Московской области;

один — в Ленинградской области;

один — в Пермском крае.

По данным штаба, больные в последние две недели посещали страны Европы, в которых зафиксированы вспышки COVID-19. При этом впервые в качестве стран, откуда был «ввезен» вирус, названы Франция и Австрия. В настоящее время все вновь выявленные больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, а власти ведут работу по выявлению контактировавших с зараженными лиц.

Ранее в пятницу стало известно, что первой в Ленинградской области COVID-19 заболела жительница города Кудрово, вернувшаяся из Италии. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее поместили в Боткинскую больницу. Заражение COVID-19 Пермском крае также выявлено впервые.

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19 увеличилось до 45. Большая часть из них (42) — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии.