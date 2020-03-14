Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Режим обязательной самоизоляции на дому должны соблюдать не только граждане, прибывающие в Москву из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции, но проживающие с ними лица. Такую меру ввел мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Срок самоизоляции должен длиться также 14 дней.

Кроме того, согласно распоряжению мэра, работодатели теперь обязаны не допускать на рабочее место и территорию организации сотрудников, которые должны пройти самоизоляцию. Также для избежания распространения коронавирусной инфекции с 16 марта школы перейдут на свободное посещение. Решать пойдет ребенок на занятия или нет будут родители.

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