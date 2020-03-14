Вирус из Китая , 14 мар, 12:04
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В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двоих пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
«Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8, изолированы и получают все необходимое лечение», — говорится в заявлении.
С подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека в Новокузнецке. Его диагноз уточняют.
Накануне стало известно об 11 новых случаях заражения россиян. Пятеро заболевших выявили в Москве, троих в Санкт-Петербурге, по одному человеку в Московской, Ленинградской областях и Пермском крае. К тому моменту количество зараженных выросло с 34 до 45 человек.
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