В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

У двоих пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

«Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице № 8, изолированы и получают все необходимое лечение», — говорится в заявлении.

С подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека в Новокузнецке. Его диагноз уточняют.

Накануне стало известно об 11 новых случаях заражения россиян. Пятеро заболевших выявили в Москве, троих в Санкт-Петербурге, по одному человеку в Московской, Ленинградской областях и Пермском крае. К тому моменту количество зараженных выросло с 34 до 45 человек.

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