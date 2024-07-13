ТАСС назвал основное доказательство по делу генерала Попова

Им стал перевод более 1 млн руб. с карты генерала Олега Цокова на карту Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает агентство. Следствие прекратило дело Цокова в связи с его смертью

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Основным доказательством по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова является перевод более 1 млн руб. с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова на карту Попова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, именно эта сумма вменяется генералу Попову. Его адвокат Сергей Буйновский не стал опровергать эту информацию, но отказался комментировать детали дела, сославшись на подписку о неразглашении данных. «Мы только начали ознакомление с материалами дела, поэтому комментировать все детали не имею права до поступления дела в суд. Если, конечно, надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — сказал Буйновский.

Цоков, по версии следствия, был сообщником экс-командующего 58-й армией. По словам депутата Госдумы, бывшего командующего 58-й армией Андрея Гурулева, генерал погиб летом 2023 года в результате удара по Бердянску ракетами Storm Shadow. Цоков был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Следствие прекратило дело в связи с его смертью.

Попову инкриминируют служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), дело связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 130 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По нему проходит также бизнесмен Сергей Моисеев, оба находятся под арестом.

Генерал отрицает свою вину и настаивает, что, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет». Бизнесмен признал свою вину. Следствие попросило перевести Попова и Моисеева под домашний арест.