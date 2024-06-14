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Военная операция на Украине ,  
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Путин оценил работу 58-й армии, которой командовал генерал Попов

Путин: действующая в зоне военной операции 58-я армия работает достойно
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Путина, действующая в зоне военной операции 58-я общевойсковая армия работает «достойно». Ранее ею командовал генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская 58-я армия, действующая в зоне военной операции, работает достойно, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

Подполковник Юрий Абаев, служивший в этом формировании в начале боевых действий, на встрече передал главе государства слова благодарности от сослуживцев.

«Я знаю, 58-я армия работает достойно», — ответил ему Путин.

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Владимир Путин во время встречи с участниками программы &laquo;Время героев&raquo;

58-я общевойсковая армия числится в составе Южного военного округа. В нее входят мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения и воинские части различных родов войск. Подразделения армии дислоцированы на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии.

Армия была сформирована 10 ноября 1941 года в Сибирском военном округе, она подчинялась ставке верховного главнокомандования. Военнослужащие этой армии участвовали в обеих Чеченских войнах и в операции по освобождению заложников из школы в Беслане в сентябре 2004 года. В августе 2008 года участвовали в военной операции в Южной Осетии. С 2015 года подразделения армии действуют на территории Сирии в российском центре по примирению сторон. Также Минобороны неоднократно сообщало об участии подразделений армии в военной операции на Украине. В сентябре 2023 года Путин присвоил ей звание гвардейской.

После начала военной операции на Украине командующим 58-й общевойсковой армией на запорожском направлении был назначен генерал-майор Иван Попов. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.

Новым командующим 58-й армией вместо Попова стал генерал-лейтенант Денис Лямин. Самого Попова впоследствии арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области, закупленных для создания инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Попов не признает вину и утверждает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.

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Владимир Путин Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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