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Следствие вновь попросило перевести генерала Попова под домашний арест

Суд уже отказывал в переводе бывшего командующего 58-й армией под домашний арест. В мае его арестовали по делу о мошенничестве и подлоге. Оно связано с хищением металлоконструкций на 130 млн руб. Генерал отрицает свою вину
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова под домашний арест, следует из данных картотеки 235 гарнизонного военного суда. В мае он был арестован по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Суд уже отказывал в переводе Попова под домашний арест.

Генералу инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог). Дело против него связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 130 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

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Политика
Иван Попов

Попов не признает вину и утверждает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Его адвокат Сергей Буйновский говорил о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но его имя не называл. «Коммерсантъ» писал, что среди сообщников Попова — офицер Южного военного округа и бизнесмен из Краснодарского края.

После начала военных действий на Украине Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией на запорожском направлении. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.

В Кремле отказались комментировать высказывания генерала, Минобороны также не давало официальной оценки. Бывший первый зампредседателя Совфеда и экс-секретарь генсовета «Единой России», а ныне врио главы Республики Алтай Андрей Турчак говорил, что «совесть Ивана чиста», и «Родина может гордиться такими командирами».

В июне этого года Путин заявил, что российская 58-я армия «работает достойно».

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Теги
Елена Чернышова
генерал Иван Попов домашний арест мошенничество
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