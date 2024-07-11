Следствие вновь попросило перевести генерала Попова под домашний арест

Суд уже отказывал в переводе бывшего командующего 58-й армией под домашний арест. В мае его арестовали по делу о мошенничестве и подлоге. Оно связано с хищением металлоконструкций на 130 млн руб. Генерал отрицает свою вину

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следствие просит перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова под домашний арест, следует из данных картотеки 235 гарнизонного военного суда. В мае он был арестован по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге.

Суд уже отказывал в переводе Попова под домашний арест.

Генералу инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог). Дело против него связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 130 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Попов не признает вину и утверждает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Его адвокат Сергей Буйновский говорил о наличии «более серьезного фигуранта» в этом деле, но его имя не называл. «Коммерсантъ» писал, что среди сообщников Попова — офицер Южного военного округа и бизнесмен из Краснодарского края.