Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью

Генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий прошлым летом, был фигурантом расследования в отношении генерал-майора Ивана Попова, но дело прекратили по нереабилитирующим основаниям

Олег Цоков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Военные следователи прекратили уголовное дело против погибшего генерал-лейтенанта Олега Цокова, который, по версии следствия, был соучастником обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника, материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта по фамилии Моисеев выделены в отдельное производство. «Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи с его смертью», — сообщил он.

Как рассказывал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев, Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России.

Генерал Попов с мая находится под арестом. По ч. 4 ст. 159 УК ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО. По версии следствия, офицер в 2023 году был причастен к хищению средств при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Изначально следствие установило, что их стоимость составляет свыше 130 млн руб., но позднее сумму ущерба снизили до 105 млн. При этом самому Попову , как писал ТАСС, вменяют ущерб в размере чуть более 1 млн руб. Генералу также добавили обвинение в служебном подлоге (ч. 2 ст 292 УК, до четырех лет лишения свободы).

Попов отрицает вину, он говорил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Аресту генерал-майора удивилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и пообещала внимательно рассмотреть его дело. Адвокат военного Сергей Буйновский считает, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование в отношении Попова в случае его отправки в зону военных действий.