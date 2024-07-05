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Политика ,  
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Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью

Генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий прошлым летом, был фигурантом расследования в отношении генерал-майора Ивана Попова, но дело прекратили по нереабилитирующим основаниям
Олег Цоков
Олег Цоков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Военные следователи прекратили уголовное дело против погибшего генерал-лейтенанта Олега Цокова, который, по версии следствия, был соучастником обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника, материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта по фамилии Моисеев выделены в отдельное производство. «Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи с его смертью», — сообщил он.

Как рассказывал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев, Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России.

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Генерал Попов с мая находится под арестом. По ч. 4 ст. 159 УК ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО. По версии следствия, офицер в 2023 году был причастен к хищению средств при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Изначально следствие установило, что их стоимость составляет свыше 130 млн руб., но позднее сумму ущерба снизили до 105 млн. При этом самому Попову , как писал ТАСС, вменяют ущерб в размере чуть более 1 млн руб. Генералу также добавили обвинение в служебном подлоге (ч. 2 ст 292 УК, до четырех лет лишения свободы).

Попов отрицает вину, он говорил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Аресту генерал-майора удивилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и пообещала внимательно рассмотреть его дело. Адвокат военного Сергей Буйновский считает, что уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование в отношении Попова в случае его отправки в зону военных действий.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
генерал Иван Попов мошенничество уголовное дело
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