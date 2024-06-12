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Военная операция на Украине ,  
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Адвокат назвал условие прекращения дела генерала Попова

Адвокат Аграновский: дело Попова могут закрыть за заслуги на военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

Уголовный кодекс России позволяет прекратить дело против лица, получившего государственную награду, поэтому преследование экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено, заявил «РИА Новости» адвокат Дмитрий Аграновский.

Он пояснил, что часть 1 статьи 28.2 Уголовно-процессуального кодекса позволяет приостановить предварительное расследование против лица на основании ходатайства командования воинской части. О такой возможности ранее говорил адвокат Попова Сергей Буйновский.

Кроме того, часть 1 статьи 78.1 Уголовного кодекса предусматривает возможность прекращения уголовного дела в случае получения человеком государственной награды во время военной службы. То же возможно в связи увольнением по окончании периода мобилизации или боевых действий, пояснил Аграновский.

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Он подчеркнул, что статья, которую вменяют Попову (мошенничество), не препятствует его отправке в зону военной операции. В то же время «сама по себе отправка» туда не является основанием для освобождения от уголовной ответственности, уточнил адвокат.

После начала военной операции на Украине Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией на запорожском направлении. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности. После этого его отправили в Сирию, писал Mash.

В середине мая Попова арестовали на два месяца, хотя защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте. Ему вменяют часть 4 статьи 159 — мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере. Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Попов в 2023 году был причастен к хищению более 130 млн руб. при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Соучастником Попова был генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военных действий на Украине, считают следователи.

Сам Попов не признает вину и отмечает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.

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Теги
Украина Военная операция на Украине генерал Иван Попов прекращение производства уголовное дело

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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