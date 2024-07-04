Защита генерала Попова обратилась в СК из-за уголовного дела на Украине

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Адвокат экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова попросил Следственный комитет возбудить дело о госизмене в отношении неизвестных лиц в связи с тем, что против его клиента на Украине завели уголовное дело. Об этом Сергей Буйновский сообщил «РИА Новости».

По его словам, украинские власти объявили генерала в международный розыск, его обвинили в «ведении агрессивных военных действий» по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

«Мы подали заявление в СК <...> с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине», — уточнил Буйновский.

Юрист считает, что в открытый доступ «как-то попали секретные документы». По его словам, это также может быть связано со шпионажем. Заявление в СК написано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

После начала военной операции на Украине Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией на запорожском направлении. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.

17 мая 2024 года Попова арестовали на два месяца, его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Защита и следствие ходатайствовали о домашнем аресте. По ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Попову грозит до десяти лет лишения свободы. Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.

В начале июля Попову добавили обвинение в служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса, максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы. Буйновский подтвердил, что в деле его подзащитного появился «дополнительный признак». По мнению юриста, это сделано «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве».

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сумма ущерба по делу снижена с более чем 130 млн руб. до 105 млн руб. При этом самому Попову вменяют ущерб в размере чуть более 1 млн руб., уточнил собеседник агентства. Генерал вину не признал.