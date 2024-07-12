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Военная операция на Украине ,  
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СК попросил перевести под домашний арест фигуранта дела генерала Попова

ТАСС: предприниматель Сергей Моисеев признал вину по делу генерала Попова
Сюжет
Военная операция на Украине
Следствие попросило перевести Попова и его предполагаемого подельника из СИЗО под домашний арест. Прежде суд отказывался отпустить генерала из изолятора. Попова обвиняют в подлоге и мошенничестве, он отрицает вину
Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС
Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Следственный комитет попросил перевести под домашний арест бизнесмена Сергея Моисеева, являющегося вторым фигурантом в уголовном деле против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Карточка дела находится в базе 235-го гарнизонного военного суда.

Судебное заседание назначено на 15 июля.

Моисеев признал вину, сотрудничает со следствием и уже частично возместил вмененный им ущерб, рассказал ТАСС источник.

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Сейчас Попов и Моисеев находятся в СИЗО. Следствие уже просило перевести генерала под домашний арест, суд отказывал, по новому ходатайству решение еще не вынесено.

Генерала подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), дело связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 130 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Из материалов дела следовало, что вместе с Поповым действовал генерал-лейтенантом Олег Цоков, погибший в ходе военной операции. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

Попов отрицает свою вину и настаивает, что «кроме долгов и кредитов, за душой нет».

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Иван Попов

Попов возглавил 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала боевых действий на Украине. Прошлым летом депутат Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.

В Кремле отказались комментировать слова Попова, Минобороны также не публиковало официальную оценку. В июне этого года Путин заявил, что российская 58-я армия «работает достойно».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
генерал Иван Попов
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