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Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката

Генерал Попов попросил возбудить дело на адвоката Аграновского
Защита Попова настаивает, что Аграновский, не являясь адвокатом генерала, вводит всех в заблуждение
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который был арестован по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, попросил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу генерала. Об этом сообщил ТАСС защитник Попова Сергей Буйновский.

«Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал собеседник агентства.

Буйновский отметил, что Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Попова. По его словам, у генерала и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия, но часто выступающий в СМИ Аграновский, не зная обстоятельств дела генерала, «выдает свою некомпетентность за действительность».

К примеру, Аграновский 8 июля рассказал «РИА Новости», что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину по заявлению защиты Попова может повлиять на его дело в России, став смягчающим фактором.

«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — заявил Буйновский.

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После начала военной операции Попова назначили командующим 58-й общевойсковой армией на запорожском направлении. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала о его отстранении от должности.

Попова арестовали на два месяца в середине мая. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере). Следствие считает Попова причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 4 июля генералу добавили обвинение по ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, до четырех лет лишения свободы). Буйновский подтвердил, что в деле его подзащитного появился «дополнительный признак».

Попов не признает вину и отмечает, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет». Суд отказался выпустить его из СИЗО.

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Георгий Смирнов
генерал Иван Попов Следственный комитет Дмитрий Аграновский
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