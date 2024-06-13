Путин наградил медалями спасавших людей в «Крокусе» подростков

Четверо подростков были награждены медалями «За спасение погибавших». Все они работали в «Крокусе» в день теракта. В мае такие же медали получили еще трое школьников, которые тоже помогали эвакуировать людей из здания

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» школьников, которые оказывали помощь людям во время теракта в «Крокус Сити Холле». Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Медали за «смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» получили четыре подростка.

Среди них:

ученица московской школы № 1900 Виктория Волчихина,

ученик московской школы № 1191 Александр Журик,

ученица «Московского государственного образовательного комплекса» Елизавета Терехова,

ученик московской школы № 1564 Артемий Филимонов.

Все четверо работали в «Крокусе». В день теракта Волчихина, Журик и Филимонов работали гардеробщиками, Терехова — контролером в зале.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по посетителям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали более 550.

2 мая президент наградил медалями еще трех подростков, которые помогали эвакуировать посетителей «Крокуса». Речь идет об учениках красногорской школы № 19 Артеме Донскове и Исламе Халилове и студенте московского колледжа при РАНХиГС Никите Иванове.

Халилов рассказал, что эвакуировал из здания концертного зала порядка 100 человек. По словам Донскова, в эвакуации зрителей участвовали четверо или пятеро сотрудников гардероба.

Оба подростка получили благодарственное письмо от уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Халилов также получил медаль «За заслуги» от духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Семье Донскова позвонили из администрации президента и спросили о желании встретиться с Владимиром Путиным.