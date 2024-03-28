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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК наградил двух мужчин за спасение людей в «Крокусе»

СК наградил двоих участвовавших в спасении людей в «Крокусе» мужчин
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следственный комитет России наградил двух мужчин, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«По поручению главы СК России ведомственными медалями «Доблесть и отвага» награждены двое мужчин, которые участвовали в оказании помощи и спасении людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что мужчины в чрезвычайной ситуации проявили самоотверженность и отвагу.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, жертвами атаки стали 143 человека. Ответственность за нападение на себя взяла ячейка террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

Во время стрельбы зрителям концерта группы «Пикник» помогали сотрудники площадки. Кроме того, некоторые посетители «Крокуса» также участвовали в эвакуации людей и оказывали сопротивление террористам.

23 марта Следственный комитет по поручению Бастрыкина представил к награде мужчину, который набросился на нападавшего и спас супругу. Позднее, 25 марта, уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила благодарственные письма подросткам, которые работали гардеробщиками в «Крокусе» и выводили людей через служебные лестницы.

Теги
«Крокус Сити Холл» награждение теракт Следственный комитет
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