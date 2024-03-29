Муфтий наградил медалью спасавшего посетителей «Крокуса» подростка. Видео

Муфтий наградил медалью спасшего около ста человек в «Крокусе» подростка

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Духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин перед торжественной проповедью и коллективной пятничной молитвой наградил медалью «За заслуги» 15-летнего Ислама Халилова, который вывел более ста посетителей из «Крокус Сити Холла» во время теракта.

В эвакуации людей помогал также школьник Артем Донсков, который подрабатывал в гардеробе в «Крокусе» в свободное от учебы время.

«Награда еще ждет Артема Донскова, молодого парня, который также проявил героизм и спасал жизни людей. Он сегодня не смог прийти, но награда ему также будет вручена, и эта награда от имени мусульман», — добавил Гайнутдин.

Халилов рассказал, что не он один помогал выводить людей из концертного зала, и поблагодарил других молодых людей. Подросток также призвал помнить погибших в теракте.

Ранее Ислам Халилов, Артем Донсков и еще несколько человек были награждены медалями Общественной палаты «За заслуги перед обществом».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, начали стрельбу, а потом подожгли площадку — она выгорела полностью. В результате нападения погибли 143 человека.

Сотрудники «Крокуса» оказывали помощь посетителям в чрезвычайной ситуации. Подростки, которые работали гардеробщиками, в том числе Ислам Халилов, выводили людей через служебные лестницы.

24 марта Совет муфтиев сообщил, что Халилова представят к награде. Подростку вручат медаль мусульман России «За заслуги», церемония пройдет в Соборной мечети, сообщила тогда пресс-служба совета.