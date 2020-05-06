СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ на август

В Минпросвещения ранее уже допускали возможность повторного переноса дат ЕГЭ, если ситуация с коронавирусом будет развиваться неблагоприятно

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Если ситуация с COVID-19 в России осложнится, то даты Единого государственного экзамена и начало учебного года могу быть сдвинуты на более поздний срок. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает «Интерфакс».

«В зависимости от развития эпидемиологической ситуации проведение ЕГЭ может быть перенесено на середину июля или начало августа», — рассказал агентству собеседник. Начало учебного года, по его словам, в свою очередь, может быть перенесено на 1 октября.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Первый единый госэкзамен должен был состояться 25 мая, однако его перенесли на 8 июня. Согласно плану Минпросвещения, даты ЕГЭ должны быть следующими: