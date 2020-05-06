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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ на август

В Минпросвещения ранее уже допускали возможность повторного переноса дат ЕГЭ, если ситуация с коронавирусом будет развиваться неблагоприятно
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Если ситуация с COVID-19 в России осложнится, то даты Единого государственного экзамена и начало учебного года могу быть сдвинуты на более поздний срок. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает «Интерфакс».

«В зависимости от развития эпидемиологической ситуации проведение ЕГЭ может быть перенесено на середину июля или начало августа», — рассказал агентству собеседник. Начало учебного года, по его словам, в свою очередь, может быть перенесено на 1 октября.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Первый единый госэкзамен должен был состояться 25 мая, однако его перенесли на 8 июня. Согласно плану Минпросвещения, даты ЕГЭ должны быть следующими:

  • 15 июня — математика,
  • 18 июня — история и физика,
  • 22 июня — обществознание и химия,
  • 25 июня — иностранные языки (за исключением устной части) и биология,
  • 26 и 29 июня — вторая часть экзамена по иностранным языкам (устная).

Последним резервным днем для сдачи ЕГЭ ведомство сделало 22 сентября. В начале апреля министр просвещения Сергей Кравцов не исключил, что дату сдачи ЕГЭ могут вновь перенести в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В связи с переносом времени начала проведения ЕГЭ Минобрнауки решило перенести сроки зачисления в вузы. Прием документов начинается не позднее 20 июня. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил, что его могут продлить минимум на несколько недель вслед за переносом ЕГЭ. При этом, по его словам, по базовому сценарию учебный год начнется как обычно, 1 сентября.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: ЕГЭ, коронавирус, экзамены, начало учебного года
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