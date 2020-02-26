Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
Крупнейший СПГ-завод в России произвел газа на 11% больше своей мощности Бизнес, 13:47 Путин потребовал избавляться от допускающих произвол полицейских Общество, 13:44 В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницу Общество, 13:44 Сыгравший в НХЛ заливщик льда стал почетным гражданином Северной Каролины Спорт, 13:38 Лувр побил свой рекорд посещаемости благодаря Леонардо Да Винчи Стиль, 13:34 Как подтолкнуть покупателей к импульсивным покупкам: пять рабочих приемов Pro, 13:32 Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе Политика, 13:30 Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году Общество, 13:28 Дочь покойного главы Узбекистана предложила вернуть $686 млн за свободу Общество, 13:26 Закрытый на карантин из-за коронавируса отель на Канарах. Фоторепортаж Общество, 13:21  «Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка создать конкурента «Яндекс.Авто» Технологии и медиа, 13:18 Чемпионат мира по шорт-треку отложили из-за коронавируса Спорт, 13:08 «Симпсоны», Эминем и Курт Рассел. Как Bitcoin влияет на массовую культуру Крипто, 12:53 Кремль заявил об отсутствии принуждения Украины к «братским отношениям» Политика, 12:52
Общество ,  
0 

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

Фото: Андрей Любимов АГН «Москва»

В 2020 году самым массовым единым государственным экзаменом станет экзамен по русскому языку — его будут сдавать 736 тыс. человек. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил представитель Рособрнадзора в ходе пресс-конференции.

Всего в этом году намерены сдавать ЕГЭ около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников школ этого года.

Русский язык — один из обязательных экзаменов. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание — его будут сдавать 375 тыс. человек (48%). Далее по популярности идут:

  • физика, которую выбрали более 167 тыс. человек (21%);
  • биология (158 тыс. человек, 19,8%);
  • история (132 тыс., 16,6%);
  • информатика (108 тыс., 13,6%);
  • химия (107 тыс., 13,4%);
  • литература (65 тыс., 8,2%);
  • география (23 тыс., 2,9%).

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек. Сдавать немецкий предпочли 1873 человека, французский — 1247.

В декабре власти утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году. Первые экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ состоятся 25 мая. Обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике выпускники сдадут 28 мая и 1 июня соответственно.

Одним из итоговых испытаний для 11-классников помимо ЕГЭ является сочинение. В декабре Рособрнадзор сообщил, что его самой популярной темой в 2019 году стало «Надежда и отчаяние», которое выбрали 39% участников. На втором месте по популярности тема «Добро и зло» (24%), на третьем — «Он и она» (23%).

Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор, экзамен
Материалы по теме
Рособрнадзор анонсировал внедрение нейросетей на ЕГЭ
Общество
Рособрнадзор назвал самую популярную тему сочинения у выпускников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter