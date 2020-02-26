Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году
В 2020 году самым массовым единым государственным экзаменом станет экзамен по русскому языку — его будут сдавать 736 тыс. человек. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил представитель Рособрнадзора в ходе пресс-конференции.
Всего в этом году намерены сдавать ЕГЭ около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников школ этого года.
Русский язык — один из обязательных экзаменов. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание — его будут сдавать 375 тыс. человек (48%). Далее по популярности идут:
- физика, которую выбрали более 167 тыс. человек (21%);
- биология (158 тыс. человек, 19,8%);
- история (132 тыс., 16,6%);
- информатика (108 тыс., 13,6%);
- химия (107 тыс., 13,4%);
- литература (65 тыс., 8,2%);
- география (23 тыс., 2,9%).
Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек. Сдавать немецкий предпочли 1873 человека, французский — 1247.