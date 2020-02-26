Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

Фото: Андрей Любимов АГН «Москва»

В 2020 году самым массовым единым государственным экзаменом станет экзамен по русскому языку — его будут сдавать 736 тыс. человек. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил представитель Рособрнадзора в ходе пресс-конференции.

Всего в этом году намерены сдавать ЕГЭ около 797 тыс. человек, в том числе 692 тыс. выпускников школ этого года.

Русский язык — один из обязательных экзаменов. Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание — его будут сдавать 375 тыс. человек (48%). Далее по популярности идут:

физика, которую выбрали более 167 тыс. человек (21%);

биология (158 тыс. человек, 19,8%);

история (132 тыс., 16,6%);

информатика (108 тыс., 13,6%);

химия (107 тыс., 13,4%);

литература (65 тыс., 8,2%);

география (23 тыс., 2,9%).

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек. Сдавать немецкий предпочли 1873 человека, французский — 1247.