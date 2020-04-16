Фальков допустил начало нового учебного года в вузах в режиме онлайн

Главным при таком сценарии будет обеспечить качество образования, «чтобы это был полноценный онлайн», отметил глава Минобрнауки

Валерий Фальков (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Новый учебный год в вузах России может начаться в режиме онлайн, Минобрнауки не исключает такого варианта, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, самые разные варианты и не исключаем возможности начала нового учебного года онлайн», — сообщил министр.

По его словам, главное при таком развитии событий будет обеспечить качество образования, «чтобы это был полноценный онлайн».

По словам Фалькова, российские вузы уже адаптировались к новому формату и готовы провести летнюю сессию онлайн. Ранее из-за эпидемии коронавируса в России сдвинули сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и перенесли сроки зачисления и приема в вузы. Подать документы абитуриенты смогут до 10 августа, а первая и вторая волна зачислений пройдут 19 и 24 августа.