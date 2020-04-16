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Пандемия коронавируса ,  
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Фальков допустил начало нового учебного года в вузах в режиме онлайн

Главным при таком сценарии будет обеспечить качество образования, «чтобы это был полноценный онлайн», отметил глава Минобрнауки
Валерий Фальков (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Новый учебный год в вузах России может начаться в режиме онлайн, Минобрнауки не исключает такого варианта, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты, самые разные варианты и не исключаем возможности начала нового учебного года онлайн», — сообщил министр.

По его словам, главное при таком развитии событий будет обеспечить качество образования, «чтобы это был полноценный онлайн».

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По словам Фалькова, российские вузы уже адаптировались к новому формату и готовы провести летнюю сессию онлайн. Ранее из-за эпидемии коронавируса в России сдвинули сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и перенесли сроки зачисления и приема в вузы. Подать документы абитуриенты смогут до 10 августа, а первая и вторая волна зачислений пройдут 19 и 24 августа.

По словам Фалькова, из-за последствий эпидемии коронавируса в России изменится вся система высшего образования. «Его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и онлайн-поступление в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — пояснил министр.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Валерий Фальков, образование, дистанционное обучение
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