Фальков анонсировал появление из-за вируса «другого высшего образования»

Пандемия кратно увеличит долю онлайн-сервисов в вузах и принципиально изменит требования к преподавателям, однако чисто «цифровых» вузов, способных вытеснить традиционные, пока не появится, уверен глава Минобрнауки Валерий Фальков

Валерий Фальков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 станет изменение всей существующей в России системы высшего образования, произойдет переход на «новую нормальность», заявил в интервью РБК глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Это будет другое высшее образование. И его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и поступление онлайн в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — сказал министр.

По словам Фалькова, распространение коронавируса оказалось беспрецедентной ситуацией, которой никто не прогнозировал, а потому российским вузам пришлось де-факто переходить на новый формат преподавания, к которому далеко не все специалисты оказались готовы.

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«Кто-то оказался перед огромным вызовом. Прежде всего психологического порядка. Не мыслил себе, что такое в принципе возможно. Самое сложное — организовать коллективную работу, держать внимание студентов, зачастую даже не одного десятка, сделать интересным в таком формате, когда у тебя по существу эмоциональные и интеллектуальные моменты у тебя асинхронно идут», — рассказал министр.