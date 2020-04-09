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Пандемия коронавируса ,  
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Фальков анонсировал появление из-за вируса «другого высшего образования»

Пандемия кратно увеличит долю онлайн-сервисов в вузах и принципиально изменит требования к преподавателям, однако чисто «цифровых» вузов, способных вытеснить традиционные, пока не появится, уверен глава Минобрнауки Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 станет изменение всей существующей в России системы высшего образования, произойдет переход на «новую нормальность», заявил в интервью РБК глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Это будет другое высшее образование. И его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и поступление онлайн в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — сказал министр.

По словам Фалькова, распространение коронавируса оказалось беспрецедентной ситуацией, которой никто не прогнозировал, а потому российским вузам пришлось де-факто переходить на новый формат преподавания, к которому далеко не все специалисты оказались готовы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Кто-то оказался перед огромным вызовом. Прежде всего психологического порядка. Не мыслил себе, что такое в принципе возможно. Самое сложное — организовать коллективную работу, держать внимание студентов, зачастую даже не одного десятка, сделать интересным в таком формате, когда у тебя по существу эмоциональные и интеллектуальные моменты у тебя асинхронно идут», — рассказал министр.

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Глава Минобрнауки отметил, что новая ситуация принципиально изменит требования к преподавателям и подход к работе с кадрами вузов и разработке программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Умение пользоваться современными средствами коммуникации, организовать коллективную работу в удаленном режиме становится частью «минимального стандарта» квалификационных требований. «Если ты этого не умеешь, то довольно сложно будет называться преподавателем университета», — предупредил Фальков.

Пандемия COVID-19, полагает министр, стала «серьезным триггером к изменениям», однако она же помогла и осознать границы онлайн-образования. «Были горячие головы, которые призывали полностью перейти в онлайн, сегодня мы понимаем, что в силу многих причин — не сугубо технических, но и многих других — такое вряд ли произойдет», — отметил Фальков.

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В появление в России после победы над коронавирусом чисто «цифровых» вузов, способных составить конкуренцию традиционным университетам, глава Минобрнауки не верит. «Были горячие головы, которые призывали полностью перейти в онлайн, сегодня мы понимаем, что в силу многих причин — не сугубо технических — многих других, такое вряд ли произойдёт», — отметил министр. По его словам, подобные попытки в других странах уже предпринимались, однако потерпели неудачу. Причиной этого министр считает существующую в классических вузах уникальную среду, своеобразную «химию общения», которую невозможно передать на расстоянии.

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«Но это не означает, что доля онлайн-сервисов и онлайн-продуктов внутри университета не изменится. Конечно, изменится, причем кратно. Если говорить упрощенно, если говорить просто, университеты станут конечно гораздо более цифровыми во всех проявлениях — от расписания индивидуального, организации отдельных занятий, требований к преподавателям до поступления», — полагает Фальков.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: Минобрнауки, Валерий Фальков, вуз
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