Глава Минобрнауки допустил перенос вступительных испытаний из-за COVID-19

Министр Валерий Фальков указал на необходимость решать вопрос минимизации личных контактов во время вступительных испытаний, переведя часть из них в режим онлайн. Абитуриенты смогут подавать документы в вузы через портал госуслуг

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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к тому, что вступительные экзамены в российских вузах в 2020 году будет перенесены на более поздний срок. Об этом заявил в ходе заседания рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения инфекции министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«После каникул (нерабочей недели. — РБК) мы дадим ответ на вопрос будет ли сдвижка по срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому, я думаю, нам всем стоит готовиться, будет. Это будет в рамках трех летних месяцев», — сказал Фальков на заседании рабочей группы Минобрнауки России по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения инфекции COVID-19.

Глава ведомства указал на необходимость решать вопрос минимизации личных контактов во время вступительных испытаний, переведя часть из них в режим онлайн.

В интервью телеканалу «Россия 24» Фальков сказал, что к лету будет завершена разработка сервиса «Поступи в вуз онлайн», используя который абитуриенты смогут подавать документы в вузы через портал госуслуг.

«Что касается творческих и вступительных испытаний, тут надо смотреть на характер самих испытаний. Если это собеседование, то его вполне можно организовать и онлайн. Достаточно только удостовериться, особенно если это собеседование, предполагающее проверку творческих способностей, в личности того, кто по ту сторону экрана», — сказал министр, рассказав о планах использования в этих целях системы распознавания лиц.