ABC News показал интерьер сгоревшего Нотр-Дама

Американский телеканал показал кадры, снятые внутри частично сгоревшего около месяца назад собора Парижской Богоматери

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Телеканал ABC News опубликовал кадры, снятые внутри частично сгоревшего почти месяц назад собора Парижской Богоматери.

Алтарь оказался разрушен в результате падения шпиля. Фрагменты шпиля до сих пор находятся в соборе. На кадрах видно, что в крыше остаются два отверстия, затянутые сеткой, предотвращающей попадание мусора в храм. В храме лежат камни с разрушенной крыши, при восстановлении их использовать не планируется.

Также журналисты сняли сохранившиеся витражи и реликвии.

Как сказал контролирующий процесс реставрации спецпредставитель президента, бывший начальник Генерального штаба Жан-Луи Жоржелен, пламя не коснулось главного органа, однако он пострадал из-за воды и свинца с кровли. Однако, по его словам, после восстановления орган Нотр-Дама снова будет звучать.