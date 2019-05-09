В земле у Нотр-Дама выявили повышенное содержание свинца

Специалисты взяли пробы почвы рядом со сгоревшим собором Нотр-Дам в Париже. Содержание свинца превышает норму в несколько десятков раз

Фото: Thibault Camus / AP

В почве у собора Нотр-Дам, где в апреле произошел пожар, превышено содержание свинца, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на местную префектуру.

По данным специалистов, на 1 кг почвы приходится около 10-20 г металла. При этом, допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы. Повышенное содержание металла выявили в местах, доступ в которые ограничен, отмечает телеканал.

Загрязнение свинцом выявили и на верхних этажах административных зданий, расположенных рядом с собором. BFM TV не уточняет, на сколько именно там превышено допустимое содержание данного металла. Власти занимаются мониторингом ситуации чтобы предупредить возможные риски для здоровья людей, отмечает телеканал.

Помимо почвы, были взяты пробы воздуха недалеко от собора. Результаты показали, что содержание металла там ниже, чем 0,25 микрограмма на кубический метр.