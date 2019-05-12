Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате сильнейшего пожара.

Бельгийский архитектор и автор идеи Винсент Келльбо назвал свой проект Palingenesis, что в переводе с греческого языка означает «возрождение».

Архитекторы предложили изготовить крышу и шпиль для собора из стекла, дуба и углеродного волокна. По задумке специалистов, кровля должна будет вырабатывать электричество и тепло. Кроме того, предлагается наладить пассивную вентиляцию здания. Деревянный каркас крыши необходимо покрыть трехмерными кристаллами стекла из специального «органического активного слоя», состоящего из углерода, водорода, азота и кислорода, благодаря чему кровля сможет поглощать свет и перерабатывать его в энергию. Во время открытия этих «кристаллических пластинок» будет возникать поток воздуха, доходящий до верхушки шпиля.

Проект также предусматривает создание сада для «созерцания и медитации», который послужит для размещения общественной городской фермы. Здесь, по задумке специалистов, один человек сможет вырастить до 25 кг фруктов и овощей на кв. м в год, благодаря чему суммарный урожай составит 21 т в год. Выращенные фрукты и овощи архитекторы предложили раздавать бесплатно.

Двухэтажную конструкцию с почвой предлагается разместить с востока на запад от двух башен до апсиды, а бассейны, питающие растения натуральными удобрениями, должны расположиться на крышах трансепта по оси север — юг. Архитекторы утверждают, что с помощью этих водяных зеркал увеличится пространство за счет отражения окон-роз на фронтонах с северной и южной сторон.

«Новая архитектура шпиля, как плащаница, поднятая из краеугольного камня, символизирует возрождение, а также тайну собора и воскрешение Христа. И под саваном появляются жизнь и обновление. Нотр-Дам снова ослепит мир, усиливая духовное послание и стремление», — отметил Винсент Келльбо.

На шпиле предлагается установить медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара. Как считают авторы, cобор Парижской Богоматери станет «зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет». Как считают эксперты, стеклянный шпиль сможет способствовать буферному пространству, куда зимой будет поступать свежий воздух и выводить испарения растений. Благодаря этому собор станет «образцовой экоинженерной структурой и истинным пионером в области экологической устойчивости», считают авторы проекта.

Ранее главный архитектор по реставрации Нотр-Дама Филипп Вильнев предлагал защитить Нотр-Дам брезентом от дождя.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его тушили на протяжении 12 часов. В результате произошло обрушение шпиля и трети крыши.

В качестве основной версии пожара правоохранительные органы рассматривают несчастный случай. В прокуратуре Парижа сообщали, что причиной могло стать короткое замыкание. При этом настоятель Нотр-Дама Патрик Шове отмечал, что пожар мог произойти из-за «компьютерного сбоя».