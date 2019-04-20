CNN сообщил об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Пожар начался в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля. Сейчас полиция Франции изучает, был ли сбой датчиков пожарной сигнализации

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Следователи определили очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщил телеканалу CNN источник в полиции. После того как полиция проверила фотографии и видео, снятые очевидцами и жильцами близлежащих домов, выяснилось, что пожар начался в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.

По словам источника, сейчас следователи сосредоточены на двух потенциальных проблемах, связанных с возгоранием. Первая касается возможного сбоя в работе датчиков пожарной сигнализации, вторая связана со строительными лифтами.

Собеседник телеканала отметил, что два охранника собора сообщили полиции, что заметили пламя в 18:43, когда оно уже достигало высоты почти в 3 м. По словам источника, это может говорить о сбое датчиков пожарной сигнализации. Первый сигнал тревоги прозвучал в 18:15, охрана проверила собор, но ничего не заметила.