Общество⁠,
0

Польша сообщила о повреждении подводного кабеля в Балтике

Фото: IMAGO / Reuters
Фото: IMAGO / Reuters

Компания «Польские энергетические сети» (PSE) сообщила о неисправности подводного кабеля, соединяющего республику со Швецией по дну Балтийского моря. Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

«Связь Польша-Швеция временно отключена из-за неисправности. Энергосистема работает стабильно и соблюдаются все критерии безопасности», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сбой не был вызван преднамеренным действием, добавили представители PSE. Ведутся подготовительные работы к ремонту поврежденного элемента.

По данным Polskie radio, речь идет о линии SwePol — кабельной линии постоянного тока, запущенной в 2000 году. Длина соединения превышает 250 км, из которых около 240 км проходит под водой. Максимальная мощность линии — до 600МВт.

В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна
Политика
Фото:raja.fi

В феврале 2025 года у берегов шведского острова Готланд в Балтийском море зафиксировали обрыв кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и Германией.

В том же месяце «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля «Балтика», соединяющего Ленобласть с Калининградом и проходящего в том числе через экономические зоны Финляндии и Швеции; аналогичная авария произошла в октябре 2023 года. В январе 2024 года выходил из строя энергокабель EstLink 2 между Эстонией и Финляндией; финские власти задерживали танкер Eagle S по подозрению в причастности к повреждению.

В ноябре 2024 года, помимо C-Lion1, был поврежден кабель BCS East-West Interlink между Литвой и Швецией; в связи с этим под подозрение попадал китайский сухогруз Yi Peng 3. В конце декабря оператор C-Lion1 вновь сообщал об обрыве, а затем были повреждены еще три кабеля, включая линии Elisa и CITIC Telecom. В январе 2025 года повреждения получил оптоволоконный кабель Латвия—Швеция.

На фоне инцидентов НАТО в середине января 2025 года запустило операцию Baltic Sentry с участием фрегатов, морской авиации и беспилотников для мониторинга ситуации в Балтийском море.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к обрывам кабелей и диверсиям в странах НАТО. Washington Post писала, что разведки США и нескольких стран Европы склоняются к версии, что Москва действительно непричастна к этим инцидентам.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Польша Швеция кабель повреждение
