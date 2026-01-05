Полиция Латвии заявила о повреждении кабеля в Балтийском море

Порт Лиепаи (Фото: Arunas Sabaliauskas / Shutterstock)

Нацполиция Латвии сообщила, что 2 января в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель, принадлежавший частной компании.

«Начато расследование обстоятельств произошедшего. Вечером 4 января полиция в сотрудничестве с береговой охраной, а также другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, находящегося в настоящее время в порту Лиепаи, и поддерживают связь с экипажем», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Кабель соединяет прибрежный поселок Швянтойи (Литва) и город Лиепая (Латвия), расстояние между ними — около 65 км. Причина повреждения пока не установлена. По информации полиции, экипаж не был задержан, он активно сотрудничает с правоохранительными органами.

31 декабря пограничники Финляндии задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля оператора Elisa между Хельсинки и Таллином. Поврежденный кабель расположен в исключительной экономической зоне Эстонии. Позднее финская полиция ввела запрет на выезд из страны для граждан России, входящих в экипаж судна.