Политика⁠,
0

Полиция Латвии заявила о повреждении кабеля в Балтийском море

Порт Лиепаи
Порт Лиепаи (Фото: Arunas Sabaliauskas / Shutterstock)

Нацполиция Латвии сообщила, что 2 января в Балтийском море был поврежден подводный телекоммуникационный кабель, принадлежавший частной компании.

«Начато расследование обстоятельств произошедшего. Вечером 4 января полиция в сотрудничестве с береговой охраной, а также другими службами внутренних дел поднялись на борт судна, находящегося в настоящее время в порту Лиепаи, и поддерживают связь с экипажем», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Кабель соединяет прибрежный поселок Швянтойи (Литва) и город Лиепая (Латвия), расстояние между ними — около 65 км. Причина повреждения пока не установлена. По информации полиции, экипаж не был задержан, он активно сотрудничает с правоохранительными органами.

31 декабря пограничники Финляндии задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля оператора Elisa между Хельсинки и Таллином. Поврежденный кабель расположен в исключительной экономической зоне Эстонии. Позднее финская полиция ввела запрет на выезд из страны для граждан России, входящих в экипаж судна.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
Латвия Литва полиция Балтийское море кабель повреждение
