Политика⁠,
0

В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна

Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

В Финском заливе поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проходящий между Хельсинки и Таллином, сообщила пресс-служба финской полиции.

Вскоре пограничная служба задержала судно, которое, предположительно, было ответственно за нарушение. Место повреждения, по данным компании, находилось в пределах исключительной экономической зоны Эстонии, а судно обнаружили в зоне Финляндии со спущенным якорем. Финские правоохранители взяли судно под контроль, а генеральный прокурор издал постановление о возбуждении уголовного дела.

«Полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации», — говорится в сообщении полиции.

Ведомство не привело подробностей о задержанном судне.

Материал дополняется

