В Финляндии сообщили о повреждении кабеля в Эстонию и задержании судна
В Финском заливе поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проходящий между Хельсинки и Таллином, сообщила пресс-служба финской полиции.
Вскоре пограничная служба задержала судно, которое, предположительно, было ответственно за нарушение. Место повреждения, по данным компании, находилось в пределах исключительной экономической зоны Эстонии, а судно обнаружили в зоне Финляндии со спущенным якорем. Финские правоохранители взяли судно под контроль, а генеральный прокурор издал постановление о возбуждении уголовного дела.
«Полиция расследует инцидент как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации», — говорится в сообщении полиции.
Ведомство не привело подробностей о задержанном судне.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах