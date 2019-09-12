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Преследование Ивана Голунова ,  
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Путин нашел замену уволенному из-за дела Голунова борцу с наркотиками
Предыдущий глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин был снят с должности

Указом президента Владимира Путина на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве назначен генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка.

О назначении Янишевского ранее сообщил «Коммерсантъ»: по данным газеты, соответствующий указ Путин подписал 7 сентября. Одновременно с этим глава государства освободил от должностей почти 30 высокопоставленных силовиков, писало издание.

Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Согласно информации на сайте МВД, Янишевский с 1990 года по сентябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях — от замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника военного училища МВД в Санкт-Петербурге. Он награжден тремя орденами Мужества и медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Предыдущий глава управления Юрий Девяткин был снят с должности в июне по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Корреспондента издания «Медуза» задержали в Москве 6 июня. Полицейские утверждали, что при досмотре журналиста и обыске его квартиры были изъяты наркотики. Сам Голунов говорил, что наркотики ему подбросили из-за работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в столице. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.

Общество
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

Позднее по результатам комплексных экспертиз с журналиста сняли обвинения из-за недоказанности его причастности к преступлению. Колокольцев объявил, что МВД направило материалы дела в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

После дела журналиста должностей кроме Девяткина лишились руководитель столичного УВД по ЗАО, сотрудники которого задержали журналиста, Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, а также начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Авторы: Константин Ткаченко, Наталия Анисимова
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