Путин нашел замену уволенному из-за дела Голунова борцу с наркотиками

Предыдущий глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин был снят с должности

Указом президента Владимира Путина на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве назначен генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка.

О назначении Янишевского ранее сообщил «Коммерсантъ»: по данным газеты, соответствующий указ Путин подписал 7 сентября. Одновременно с этим глава государства освободил от должностей почти 30 высокопоставленных силовиков, писало издание.

Согласно информации на сайте МВД, Янишевский с 1990 года по сентябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях — от замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника военного училища МВД в Санкт-Петербурге. Он награжден тремя орденами Мужества и медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Предыдущий глава управления Юрий Девяткин был снят с должности в июне по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева в связи с делом журналиста Ивана Голунова.