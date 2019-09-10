«Коммерсантъ» сообщил об увольнении Путиным почти 30 силовиков

По данным газеты «Коммерсантъ», Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости)

Президент России Владимир Путин освободил от должности почти 30 лиц, занимающих высшие должности в правоохранительных органах, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 7 сентября. Газета называет имена только нескольких силовиков, лишившихся должности, это старший помощник председателя Следственного комитета по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров, руководитель крымского глава ведомства генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров, а также руководитель ГСУ СК по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и его первый заместитель Тугай Тугаев.

Дубровин, Тугаев и Назаров все еще указаны на сайтах ГСУ СК по Крыму и Дагестану в качестве руководителей. Указ, о котором пишет издание, еще не опубликован.

Одновременно Путин провел и новые назначения, по данным «Коммерсанта» в должности прокурора Москвы был утвержден госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, ранее возглавлявший прокуратуру Дагестана, вместо него главой надзорного ведомства в республике стал старший советник юстиции Алексей Ежов. Должность руководителя следственного управления по Карачаево-Черкесии получил полковник юстиции Николай Щепкин, а крымский главк МВД возглавил Павел Каранда. Новый руководитель появился и в управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, этот пост занял генерал-майор полиции Андрей Янишевский.