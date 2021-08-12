Росприроднадзор сравнил масштабы аварий под Новороссийском и Норильском

Разлив нефти под Новороссийском не сопоставим по масштабу с аварией под Норильском в мае прошлого года, когда в окружающую среду вылилось дизельное топливо. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передает «Россия 24».

«Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тыс. тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы, потому что 19 тысяч тонн — это огромный резервуар. <...> Пока мы такими цифрами не оперируем», — сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).

Нефть разлилась в порту Новороссийска в районе поселка Южная Озереевка 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции). Выброс нефти произошел через выносное причальное устройство с терминала КТК (Каспийского трубопроводного консорциума). Радионова пояснила, что для точной оценки масштабов аварии необходимо понять, как на месте работало оборудование. В частности, какая была скорость подачи нефтепродукта, и как быстро удалось ее прекратить.

«На сегодняшний момент мы понимаем, что аварийные задвижки сработали оперативно. Компания говорит — от 3 до 5 минут. Мы это проверим, мы никому на слово не верим, все-таки мы контролеры», — отметила глава ведомства.