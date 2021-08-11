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Greenpeace назвал сроки ликвидации разлива нефти у Новороссийска

Владимир Чупров
Владимир Чупров (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Для того чтобы оценить ущерб и ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска, может потребоваться несколько недель. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор по проектам российского отделения экологической организации Greenpeace Владимир Чупров. По его словам, загрязнение повлияет как на морских животных, так и на человека.

«Локализации не произошло, судя по тому, что представлено на карте. <...> Этот разлив точно за сутки не уберется. <...> Я думаю, что операция может продлиться несколько недель и до первого шторма, так как во время шторма суда не смогут продолжить работу. Если шторма не будет — то одна-две недели», — уточнил Чупров.

Абрамченко поручила оценить масштаб выброса нефти под Новороссийском
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Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел под Новороссийском 7 августа при погрузке сырой нефти. 9 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), которому принадлежит терминал, раскрыл детали о происшествии, уточнив, что разлив случился в 16:49 мск, а к 22:42 его локализовали. Согласно данным консорциума, для этого привлекали 17 аварийно-спасательных судов, выставляли боновые заграждения и задействовали четыре нефтесборные системы и емкости для сбора нефти. Консорциум также оценил площадь загрязнения в 200 кв. м.

После изучения снимков со спутника в Институте океанологии РАН пришли к выводу, что площадь разлива составляет в 400 тыс. раз больше и достигает почти 80 кв. км.

Ученый объяснил, почему не надо чистить берег моря после разлива нефти
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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

По словам главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного, берегу Черного моря в районе разлива не потребуется чистка, так как шторм в этом районе уберег его от загрязнения. По его словам, само нефтяное пятно может исчезнуть к концу 11 августа. «Вряд ли мы что-нибудь на [следующем спутниковом] снимке увидим. Но, в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть», — сказал Костяной.

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