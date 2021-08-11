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В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум, на чьем терминале произошел инцидент, оценивал площадь загрязнения в 200 кв. м. В РАН изучили спутниковый снимок и пришли к выводу, что она составляет почти 80 кв. км
Нефтяной разлив в районе Новороссийска. Радиолокационное изображение получено 8 августа 2021 в 18:20 часов местного времени с помощью спутника Sentinel-1
Нефтяной разлив в районе Новороссийска. Радиолокационное изображение получено 8 августа 2021 в 18:20 часов местного времени с помощью спутника Sentinel-1 (Фото: iki.cosmos.ru)

Разлив нефти, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском, может быть больше в 400 тыс. раз, посчитали ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН.

Они проанализировали радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 акватории, где произошел разлив. Снимок был сделан 8 августа в 18:20 по местному времени. По данным ученых, площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км, тогда как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оценивал ее в 200 кв. м.

Выброс сырой нефти с танкера Minerva Symphony произошел во время погрузки на выносном причале терминала КТК около поселка Южная Озереевка. Первоначальную оценку площади загрязнения — 200 кв. м — через два дня подтвердили в КТК, уточнив, что объем вылившейся нефти составил 12 куб. м.

«Причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ (выносного причального устройства — РБК)», — заявили в консорциуме.

Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с танкера
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В своем сообщении от 9 августа консорциум уточнил, что разлив произошел в 16:49 мск, а к 22:42 он был локализован. В том же релизе КТК сообщил, что ликвидация разлива нефти завершена. Для этого привлекались 17 аварийно-спасательных судов, выставлялись боновые заграждения, были задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти.

Консорциум заверил, что ведет работы по мониторингу акватории Черного моря, а также привлекает независимые лаборатории для замеров состояния воды и воздуха. «На время ликвидации последствий нештатной ситуации отгрузка нефти на Морском терминале КТК была временно остановлена. По данным на утро 8 августа ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря», — говорилось в релизе.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала действия сотрудников терминала КТК халатными. «Так выглядят халатные действия сотрудников Морского терминала АО «КТК-Р». Это фонтан нефти, вылившийся в акваторию Чёрного моря», — заявила она в комментарии к видео, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

К посту Радионова прикрепила справку, в которой говорится, что по этому случаю было возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Черное море разлив нефти Новороссийск КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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