В РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум, на чьем терминале произошел инцидент, оценивал площадь загрязнения в 200 кв. м. В РАН изучили спутниковый снимок и пришли к выводу, что она составляет почти 80 кв. км

Нефтяной разлив в районе Новороссийска. Радиолокационное изображение получено 8 августа 2021 в 18:20 часов местного времени с помощью спутника Sentinel-1 (Фото: iki.cosmos.ru)

Разлив нефти, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском, может быть больше в 400 тыс. раз, посчитали ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН.

Они проанализировали радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 акватории, где произошел разлив. Снимок был сделан 8 августа в 18:20 по местному времени. По данным ученых, площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км, тогда как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) оценивал ее в 200 кв. м.

Выброс сырой нефти с танкера Minerva Symphony произошел во время погрузки на выносном причале терминала КТК около поселка Южная Озереевка. Первоначальную оценку площади загрязнения — 200 кв. м — через два дня подтвердили в КТК, уточнив, что объем вылившейся нефти составил 12 куб. м.

«Причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ (выносного причального устройства — РБК)», — заявили в консорциуме.