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Общество ,  
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СК завел дело после разлива нефти у Новороссийска

Дело возбуждено по статье о загрязнении морской среды, ситуация находится под контролем Генпрокуратуры. Разлив нефти в порту Новороссийска произошел 7 августа. По оценке Greenpeace, на устранение последствий уйдет несколько недель
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По факту разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что 7 августа текущего года на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ № 1) танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что обстоятельства случившегося и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

РБК обратился в компанию Minerva Marine Inc., которая владеет танкером.

Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с танкера
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска взяла под контроль Генпрокуратура. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Росприроднадзора, которые с воздуха исследуют береговую линию Черного моря рядом с местом разлива нефти — от Анапы до Новороссийска, чтобы оценить масштабы аварии.

«При установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш» будут приняты меры к его минимизации и взысканию с виновного лица», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Выброс нефти в районе поселка Южная Озереевка произошел 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала (Каспийского трубопроводного консорциума). На следующий день Южная транспортная прокуратура сообщила, что место разлива нефтепродуктов удалось локализовать.

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По оценке КТК, площадь загрязнения составила 200 кв. м. Однако в Институте океанологии РАН считают, что она гораздо больше — около 80 кв. км. К такому выводу эксперты пришли после изучения спутниковых снимков.

На фоне расхождения данных вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Как сообщила глава ведомства Светлана Радионова, на месте работают специалисты, они уже отобрали пробы воды. «Ситуацию контролирую лично», — добавила она.

Как считают в Greenpeace, на оценку ущерба и устранение последствий разлива нефти может уйти несколько недель. «Локализации не произошло, судя по тому, что представлено на карте. Этот разлив точно за сутки не уберется», — отметил директор по проектам российского отделения организации Greenpeace Владимир Чупров.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
Новороссийск разлив нефти уголовное дело СК
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