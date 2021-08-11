СК завел дело после разлива нефти у Новороссийска

Ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска взяла под контроль Генпрокуратура. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Росприроднадзора, которые с воздуха исследуют береговую линию Черного моря рядом с местом разлива нефти — от Анапы до Новороссийска, чтобы оценить масштабы аварии.
«При установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш» будут приняты меры к его минимизации и взысканию с виновного лица», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Выброс нефти в районе поселка Южная Озереевка произошел 7 августа при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки — Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала (Каспийского трубопроводного консорциума). На следующий день Южная транспортная прокуратура сообщила, что место разлива нефтепродуктов удалось локализовать.
Video
По оценке КТК, площадь загрязнения составила 200 кв. м. Однако в Институте океанологии РАН считают, что она гораздо больше — около 80 кв. км. К такому выводу эксперты пришли после изучения спутниковых снимков.
На фоне расхождения данных вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Как сообщила глава ведомства Светлана Радионова, на месте работают специалисты, они уже отобрали пробы воды. «Ситуацию контролирую лично», — добавила она.
Как считают в Greenpeace, на оценку ущерба и устранение последствий разлива нефти может уйти несколько недель. «Локализации не произошло, судя по тому, что представлено на карте. Этот разлив точно за сутки не уберется», — отметил директор по проектам российского отделения организации Greenpeace Владимир Чупров.