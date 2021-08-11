СК завел дело после разлива нефти у Новороссийска

Дело возбуждено по статье о загрязнении морской среды, ситуация находится под контролем Генпрокуратуры. Разлив нефти в порту Новороссийска произошел 7 августа. По оценке Greenpeace, на устранение последствий уйдет несколько недель

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По факту разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК), сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что 7 августа текущего года на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ № 1) танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что обстоятельства случившегося и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

РБК обратился в компанию Minerva Marine Inc., которая владеет танкером.