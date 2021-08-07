Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти с танкера

Танкер приписан к греческому порту. Выброс произошел при погрузке сырой нефти, примерная площадь загрязнения — 200 кв м. На месте разлива выставлены боновые заграждения

Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в Черном море под Новороссийском, сообщила пресс-служба Росморречфлота, передает ТАСС.

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК («Каспийского трубопроводного консорциума» — РБК), выносного нефтеналивного устройства — это в море, километров шесть от берега находится, — произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», — пояснил собеседник агентства.

Там также сообщили, что уже создан специальный оперативный штаб с участием сил и средств КТК. «Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», — рассказал собеседник.

Как добавили в «Интерфаксе», площадь загрязнения составила 200 кв. м. Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на причале в поселке Южная Озереевка, на месте разлива выставлены боновые заграждения.