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Роспотребнадзор оценил воду у Новороссийска после разлива нефти

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Морская вода около Новороссийска, где произошел разлив нефти, соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Пробы морской воды в зонах рекреации новороссийской акватории были исследованы на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщили в ведомстве.

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Также в Роспотребнадзоре рассказали, что концентрация нефтепродуктов в пробах воды ниже предельно допустимых значений и не угрожает отдыхающим. Перед этим специалисты ведомства взяли пробы воды в рекреационных зонах и исследовали их на предмет загрязнения нефтепродуктами.

Разлив нефти в порту Новороссийска произошел 7 августа при погрузке сырой нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Через два дня после аварии собственник терминала — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — уточнил, что разлив случился в 16:49 мск, к 22:42 его локализовали. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 кв. м.

Однако специалисты Института океанологии РАН, изучив снимки со спутника, заявили, что площадь разлива превышает этот показатель в 400 тыс. раз и составляет почти 80 кв. км.

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После этого Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о загрязнении морской среды (ч. 1, ст. 252 УК). Ситуацию взяла под контроль Генеральная прокуратура.

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