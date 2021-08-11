Роспотребнадзор оценил воду у Новороссийска после разлива нефти

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Морская вода около Новороссийска, где произошел разлив нефти, соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Пробы морской воды в зонах рекреации новороссийской акватории были исследованы на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что концентрация нефтепродуктов в пробах воды ниже предельно допустимых значений и не угрожает отдыхающим. Перед этим специалисты ведомства взяли пробы воды в рекреационных зонах и исследовали их на предмет загрязнения нефтепродуктами.

Разлив нефти в порту Новороссийска произошел 7 августа при погрузке сырой нефти на греческий танкер Minerva Symphony. Через два дня после аварии собственник терминала — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — уточнил, что разлив случился в 16:49 мск, к 22:42 его локализовали. По данным консорциума, площадь загрязнения составила 200 кв. м.