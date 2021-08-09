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Авария с топливом в Норильске ,  

Власти заявили о продолжающемся загрязнении воды после аварии в Норильске

Нефтепродукты до сих пор попадают в воду из почвы после аварии на ТЭЦ в Норильске, произошедшей в мае 2020 года. Тогда разлилось более 21 тыс. т топлива. «Норникель» согласился выплатить рекордные 146 млрд руб.
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Фото: NornickelRU / Facebook
Фото: NornickelRU / Facebook

Нефтепродукты до сих пор попадают в воду из почвы после аварии на ТЭЦ в Норильске, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Ведомости».

«Сейчас до сих пор есть попадание нефтепродуктов в водные объекты [из почвы]. Компания [«Норникель»] за этим следит, они выставляют боны, периодически убирают топливо и т.д. Есть программа рекультивации. В их интересах делать все это — они понимают, что за ними сейчас смотрят все», — сказала Радионова.

Пресс-служба «Норникеля» отказалась от комментариев для РБК.

Росрыболовство увеличило претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива
Бизнес
Сбор нефтепродуктов с грунтовых вод

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла 29 мая 2020 года. В результате разлилось более 21 тыс. т дизельного топлива: из них 6 тыс. т попало в грунт, еще 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан и почти все их притоки. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тыс. кв. м. Причиной разлива топлива в НТЭК назвали проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

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В феврале суд обязал «Норникель» возместить ущерб в размере рекордных 146 млрд руб. Компания решила не обжаловать решение суда.

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В июле Росрыболовство сообщило, что предъявило иск к НТЭК на 58,65 млрд руб. Предыдущая оценка ущерба от аварии в Норильске составляла более 40 млрд руб. «Норникель» назвал размер ущерба необоснованным.

Автор
Елена Чернышова
Норильск загрязнение нефтепродукты «Норильский никель»
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