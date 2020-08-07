Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. В ведомстве уточнили, что информация о разливе поступила от исполнителя работ по перекачке.

«По той информации, которую передал исполнитель работ по перекачке, рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности», — говорится в сообщении.

В результате нефть попала в реку Амбарную, всего разлилось около 1 куб. м топлива, уточнил собеседник агентства.

Генеральный директор Сергей Липин сообщил РБК, что разлив топливно-водяной смеси произошел при проведении ООО «Политехника» работ по перекачке топливно-водяной смеси, при замене напорно-всасывающего рукава, подходящего к насосу перекачки. «Площадь разлива составила 5 на 10 м, объем разлившейся смеси — от 100 до 250 л», — сказал он. По его словам, разлив локализовали, а трубопровод отключили. Участок зачищают с выемкой грунта и обработкой сорбентом.

РБК направил запрос пресс-секретарю главы Росприроднадзора.