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Авария с топливом в Норильске ,  
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

Норникель GMKN ₽20 574 -1,29% Купить
Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота
Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. В ведомстве уточнили, что информация о разливе поступила от исполнителя работ по перекачке.

«По той информации, которую передал исполнитель работ по перекачке, рукав при включении насоса забыли закрыть, и поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности», — говорится в сообщении.

В результате нефть попала в реку Амбарную, всего разлилось около 1 куб. м топлива, уточнил собеседник агентства.

Генеральный директор Сергей Липин сообщил РБК, что разлив топливно-водяной смеси произошел при проведении ООО «Политехника» работ по перекачке топливно-водяной смеси, при замене напорно-всасывающего рукава, подходящего к насосу перекачки. «Площадь разлива составила 5 на 10 м, объем разлившейся смеси — от 100 до 250 л», — сказал он. По его словам, разлив локализовали, а трубопровод отключили. Участок зачищают с выемкой грунта и обработкой сорбентом.

РБК направил запрос пресс-секретарю главы Росприроднадзора.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ранее, 29 мая, на ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. Вылилось около 21 тыс. т жидкости. В связи с аварией было заведено несколько уголовных дел.

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По данным Росприроднадозра, сумма ущерба от аварии стала рекордной — 148 млрд руб., или около $2 млрд. Позже «Норникель» сообщил, что не согласен с расчетами ведомства, так как оно неправильно оценило массу попавшего в реки топлива и необоснованно использовало максимальный коэффициент. Компания обязалась ликвидировать последствия аварии за свой счет. Глава «Норникеля» Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации в 10 млрд руб и выше.

Компания 5 августа поддержала решение Минприроды об организации рабочей группы, которая должна разработать «дорожную карту» реализации работ по ликвидации последствий разлива. 
 

Теги: Норильск, разлив нефти, новости
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