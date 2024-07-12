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Крушение Superjet в Подмосковье. Главное

В Подмосковье разбился Superjet без пассажиров
При крушении самолета «Газпром авиа» в Подмосковье погибли трое членов экипажа, пассажиров на борту не было. Силовики работают на предприятии ОАК, где ремонтировали лайнер, возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале РБК
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram

Днем 12 июля в Московской области потерпел крушение Sukhoi Superjet 100, эксплуатантом которого является компания «Газпром авиа». Он упал в лесу под Коломной, погибли трое членов экипажа, пассажиров на борту не было, возбуждено уголовное дело.

Что известно об авиакатастрофе

  • Самолет пропал с радаров после того, как в рамках перегоночного рейса вылетел после ремонта с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково (Москва). Перед этим он успел подать сигнал бедствия.

Крушение Superjet в Подмосковье. Главное
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  • Superjet упал в лесу около деревни Большое Карасево, на земле никто не пострадал, рассказал глава Коломны Александр Гречищев. Очевидцы из числа местных жителей рассказали РБК, что слышали звук взрыва, после падения самолета загорелся лес.
  • На борту лайнера находились два пилота и штурман, они погибли.
  • На месте авиакатастрофы нашли оба черных ящика, их состояние «удовлетворительное», передает «РИА Новости». При этом собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что обнаружение черных ящиков пока не подтверждено.

Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram

  • На районе падения самолета в Подмосковье работают сотрудники Следственного комитета, передает корреспондент РБК. Представитель Мособлспаса сказал РБК, что пожара на месте крушения нет.

Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК
Фото: Григорий Канаев / РБК

  • Лайнер был выпущен в 2014 году, с 2015-го эксплуатировался компанией «Газпром авиа». Последний рейс с пассажирами лайнер выполнил 3 мая, а затем был отправлен на ремонт.

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследованием также займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

Крушение Superjet в Подмосковье. Главное

  • Причиной крушения Superjet мог быть отказ двигателя, передавал ТАСС со ссылкой оперативные службы. Позже агентство сообщило, что в двигатели самолета во время полета на низкой высоте могли попасть птицы.

  • Силовики пришли на завод, где ремонтировали упавший самолет, они собирают информацию о воздушном судне и работах, которые были проведены, сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорация (ОАК).

Луховицкий авиационный завод имени Воронина входит в структуру (ОАК) госкорпорации «Ростех». Специализируется на техобслуживании и ремонте гражданских и военных воздушных судов. В 2024 году на заводе начались испытания построенного там опытного образца турбовинтового Ил-114-300.

  • Страховщиком упавшего воздушного судна выступает СОГАЗ. В компании заявили о готовности осуществить выплаты семьям погибших в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — это ближнемагистральный реактивный самолет российского производства. Его разработала компания «Гражданские самолеты Сухого» (сейчас филиал ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты»).

Последняя крупная катастрофа с этим лайнером произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Самолет «Аэрофлота» вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Superjet авиакатастрофа Московская область ОАК уголовное дело Суперджет
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