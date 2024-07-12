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Общество ,  
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СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации за крушение Superjet

Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram

Страховая компания «СОГАЗ» — страховщик самолета Sukhoi Superjet 100, упавший недалеко от Коломны в Подмосковье, готова выплатить все положенные компенсации, сообщили РБК в пресс-службе компании. Там уточнили, что по договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа.

«СОГАЗ приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании», — gjzcyили в пресс-службе.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что эксплуатантом лайнера является ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

В ОАК назвали срок эксплуатации потерпевшего крушение Superjet
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Superjet с тремя членами экипажа (два пилота и штурман, все погибли) разбился днем 12 июля в лесном массиве в районе деревни Большое Карасево в Подмосковье вблизи городов Коломна и Луховицы).

Лайнер летел с аэродрома Третьяково в Луховицах, где находится авиационный завод, во Внуково, рейс был перегоночным. Третьяково — основная площадка для испытаний новой авиатехники Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит производитель Superjet — ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты».

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СОГАЗ Superjet выплаты авиакатастрофа
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