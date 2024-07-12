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Очевидцы рассказали о звуке взрыва при крушении Superjet под Коломной

Superjet упал в лесу недалеко от Коломны, погибли три члена экипажа. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв при падении, затем над лесом поднялся столб дыма
Фото: alexandrgrechishev / Telegram
Фото: alexandrgrechishev / Telegram

При крушении самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной был слышен звук взрыва, над местом падения поднялся столб дыма, рассказали РБК очевидцы авиакатастрофы.

Самолет упал в лесу у деревни Большое Карасево, которая расположена вблизи Коломны и Луховиц, где находится авиационный завод. Лайнер выполнял перегоночный рейс с луховицкого аэродрома Третьяково во Внуково после ремонта. Погибли два пилота и штурман, пассажиров на борту Superjet не было.

Очевидцы рассказали о звуке взрыва при крушении Superjet под Коломной
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По словам жительницы деревни Малое Карасево, при падении был слышен сильный взрыв, над местом крушения поднялся столб дыма. Над местом катастрофы летал спасательный вертолет.

Другая жительница деревни тоже рассказала про взрыв и столб дыма, который сначала был черным, а потом стал серым. Она сказала, что над местом крушения пролетел еще один самолет, а потом начал кружиться вертолет спасателей.

Видевшие падение дети также рассказали о взрыве.

В ОАК рассказали о двух Superjet в воздухе над Подмосковьем
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Луховицкий аэродром Третьяково — основная площадка для испытаний новой авиатехники ОАК, в которую входит производитель Superjet — ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты» (в прошлом — «Гражданские самолеты Сухого»). Самолет был выпущен в 2014 году, его эксплуатантом является «Газпром авиа». Страховщиком выступает СОГАЗ.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На завод, где ремонтировали Superjet, пришли представители правоохранительных органов для проверки.

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Петр Канаев Петр Канаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Superjet Московская область авиакатастрофа ОАК Коломна
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