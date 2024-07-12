Глава Коломны назвал точное место падения Superjet

Superjet потерпел крушение в лесном массиве. Глава Коломны уточнял, что в результате катастрофы погибли два пилота и штурман

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Точное место крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье установлено, самолет разбился в лесу около деревни Большое Карасево, сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем телеграм-канале.

«Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет», — написал он.

Superjet потерпел крушение днем 12 июля. В МЧС говорили, что в результате падения самолета в лесном массиве погибли три члена экипажа. Жертв среди населения нет. Гречищев уточнял, что на борту находились два пилота и штурман.

Mash передавал, что пилоты отклонились от курса, когда получили сигнал системы о технической неисправности. Они увели самолет в сторону леса.

В ОАК назвали срок эксплуатации потерпевшего крушение Superjet Общество

Источник, близкий к МЧС, уточнил РБК, что Superjet с бортовым номером RA-89049 рейса GZP 9608 выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково (Москва). Эксплуатантом борта было ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

Следственный комитет в связи с крушением самолета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Представитель Росавиации отмечал, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов федерального агентства. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, что упавший самолет находился в эксплуатации с 2014 года.