СК возбудил уголовное дело после крушения Superjet

Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолет летел без пассажиров — на борту были три члена экипажа. Superjet разбился около деревни Апраксино в Московской области

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту крушения Superjet в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении в Telegram.

Дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ведомстве сообщили, что на место происшествия в районе деревни Апраксино городского округа Коломна выехали исполняющий обязанности руководителя управления, следователи и следователи-криминалисты.

О падении самолета в Подмосковье стало известно днем 12 июля. По предварительной информации, на борту лайнера с бортовым номером RA-89049 были три члена экипажа — два пилота и штурман. Они погибли.

По данным источника РБК, близкого к МЧС, Superjet выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково. Эксплуатант — ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

Mash сообщает, что лайнеру было десять лет. Последний рейс с пассажирами он выполнил 3 мая, а затем был отправлен на ремонт.