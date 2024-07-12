Стал известен эксплуатант упавшего в Подмосковье Superjet

Superjet выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково в Луховицах во Внуково. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили, что борт принадлежал ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Эксплуатантом упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 является «Газпром авиа», сообщил РБК источник, близкий к МЧС. Пассажиров на борту не было.

По словам собеседника РБК, Superjet с бортовым номером RA-89049 выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково (Москва).

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил РБК эту информацию и сообщил, что перед падением самолет кружил в районе Воскресенска.

РБК направил запрос в ЛАЗ им. П.А. Воронина, в «Газпром авиа», обратился за комментарием в пресс-службу Росавиации.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа», по данным ЕГРЮЛ, — стопроцентная дочерняя структура ПАО «Газпром». В 2023 году получила 1,45 млрд руб. чистого убытка при рекордной выручке 55,7 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. На сайте авиакомпании говорится, что в парке перевозчика — более 25 самолетов и более 80 вертолетов различных типов, в том числе Boeing 737-700, Dassault Falcon-7X, RRJ-95LR-100 (SSJ100) и других. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные рейсы, в том числе в интересах «Газпрома». В 2023 году, согласно статистике Росавиации (есть у РБК), авиакомпания замкнула первую двадцатку российских авиакомпаний по пассажиропотоку с 466,49 тыс. человек.

Глава Коломны выехал на место крушения Superjet Общество

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство во взаимодействии с Северо-Западной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту крушения авиалайнера. Там подтвердили, что борт принадлежал ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев выехал на место происшествия.

В МЧС сообщали, что в результате падения борта в лесном массиве погибли три члена экипажа. Жертв среди населения нет. Самолет упал около деревни Апраксино под Коломной.

Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации, сообщили там.