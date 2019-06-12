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Преследование Ивана Голунова ,  
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Ургант в своем шоу затронул дело Голунова
После того, как с журналиста были сняты все обвинения, шоумен предложил полиции объяснить, откуда в квартире спецкорреспондента «Медузы» взялись запрещенные вещества. Фотографии с наркотиками оттуда ранее показывали в МВД
Иван Ургант (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Шоумен Иван Ургант затронул в своей программе на «Первом канале» дело спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. О нем, отметил ведущий, «все говорят уже несколько дней». Выпуск программы, о которой идет речь, вышел в эфир вечером 11 июня. Накануне в своем Instagram Ургант анонсировал: в следующей передаче он будет говорить о Голунове.

После того, как присутствующим на съемках шоу зрителям Ургант объявил, что журналиста освободили, в студии раздались аплодисменты. «Самый короткий домашний арест в истории», — пошутил ведущий.

Решение министра внутренних дел Владимира Колокольцева ходатайствовать перед президентом об увольнении двух генералов МВД после дела Голунова — начальника УВД по Западному округу Москвы (там оформляли задержание журналиста) Андрея Пучкова, а также главы управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрия Девяткина — Ургант сравнил с повестью Михаила Салтыкова-Щедрина. «Как один журналист двух генералов отстранил», — перефразировал шоумен.

Сотрудникам правоохранительных органов, продолжил он, теперь нужно будет «более менее правдоподобным образом» объяснить, откуда в квартире Голунова оказались наркотики. Изображения из квартиры журналиста, на которых якобы находились запрещенные вещества, столичный главк МВД опубликовал после задержания спецкорреспондента «Медузы».

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иван Голунов, Иван Ургант
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