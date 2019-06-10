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Преследование Ивана Голунова ,  
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Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова

Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.

«Сегодняшний «Вечерний Ургант» мы сняли заранее — гости не могли сниматься в понедельник и я не в Москве», — написал он в Instagram.

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При этом телеведущий отметил, что дело Голунова будет затронуто в завтрашнем выпуске шоу. «А пока #поддержка, #справедливость, #солидарность и #свобода», — добавил Ургант.

Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. По данным следствия, при обыске журналиста и во время обыска в квартире было найдено 4 г мефедрона и 5 г кокаина. Сам Голунов вину отрицает. В субботу, 8 июня, Никулинский районный суд столицы отправил Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.

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РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

В поддержку Голунова ранее выступили многие общественные деятели и журналисты. Газеты «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выступили с совместным заявлением в связи с этим делом, потребовав максимальной прозрачности при проведении расследования.

Теги: Иван Ургант, Иван Голунов, «Вечерний Ургант»
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